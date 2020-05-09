В Калининграде салют Победы произвели из участвовавших в штурме Кенигсберга орудий

КАЛИНИНГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка Балтийского флота произвели праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Калининграде с использованием фронтовых пушек ЗИС-3, участвовавших в штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года. Жители самого западного региона России смогли увидеть салют в режиме онлайн благодаря трансляции его одним из местных телеканалов, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В 22:00 местного времени (23:00 мск) прогремели первые залпы праздничного салюта, расцветившие небо над Калининградом. Всего же военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота с салютной площадки в Парке Победы, примыкающем к главному воинскому мемориалу - памятнику 1200 героям-гвардейцам, произвели 30 залпов из трех знаменитых советских пушек ЗИС-3", - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы отметил, что эти 76-миллиметровые пушки выпуска 1943 года, на которых видны следы от осколков снарядов, участвовали в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград).

"Сегодня орудия стоят на вооружении мотострелкового полка и используются при производстве праздничных салютов. Они осуществляют звуковое сопровождение салютов благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле", - уточнили в пресс-службе.

Кроме фронтовых ЗИС-3 в праздничном салюте были задействованы три 105-мм и 125-мм салютные и фейерверочные установки.

Как сообщалось, в День Победы в Калининграде утром состоялся авиапарад. В небе над центром города на высоте от 150 до 300 м в парадном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота - истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и Ка-27ПС.