Российские соотечественники в Аргентине провели акцию "Бессмертный полк" в онлайн-режиме

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Организации российских соотечественников, живущих в Аргентине, провели в субботу акцию "Бессмертный полк" в онлайн-режиме в честь 75-летия Победы. Об этом рассказала ТАСС вице-председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

"Было около 30 человек, представители от каждой организации. Участвовали в основном те, у кого в семье были фронтовики. И так как это акция "Бессмертный полк", каждый рассказывал о своем деде, прадеде или отце", - сказала Ярмолюк.

"Мы также рассказали о детях войны, которые все еще живы. Некоторые из них живут в Аргентине", - отметила она. Кроме того, представители организаций вспомнили историю их создания, которая тесно связана с Великой Отечественной войной. "В годы войны члены диаспоры решили собрать и отправить помощь для соотечественников. Так и родились клубы", - рассказала Ярмолюк.

По ее словам, в видеоконференции приняли участие соотечественники из восьми городов Аргентины: Парана, Барилоче, Росарио, Обера, Мар-дель-Плата, Буэнос-Айрес, Кордова и Сан-Луис. Ярмолюк отметила, что желающих послушать истории военных лет и поделиться воспоминаниями своих родственников было еще больше, но из-за проблем с интернетом не все смогли подключиться.

"Мы говорили о том, как важно не забывать и о том, что мы должны передать память об этих событиях следующим поколениям", - отметила Ярмолюк. Она посетовала, что в Аргентине в местных СМИ практически не говорят о событиях Второй мировой войны. "Сегодня вышла только статья посла РФ Дмитрия Феоктистова в газете La Nacion, - добавила она.

Как рассказала ранее Ярмолюк ТАСС, помимо видеоконференции, объединения соотечественников организовали акцию "Портрет в портрете", которая также стала заменой шествия "Бессмертного полка", отмененного из-за действующего в Аргентине карантина. В рамках акции соотечественники присылают снимки, на которых изображены они с фотографией родственника, погибшего в годы войны. Кадры публикуются на странице движения "Бессмертный полк в Аргентине".