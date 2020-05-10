В Афинах состоялись церемонии возложения венков к Памятнику советским воинам состоялись

АФИНЫ, 10 мая. /ТАСС/. Представители посольства России, военного атташата, организаций соотечественников, местных властей и компартии Греции возложили венки и цветы к Памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах.

Монумент работы российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающей его матерью-гречанкой, был установлен в Афинах в 2005 году. Он посвящен большому количеству советских солдат и офицеров, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.

Венок к мемориалу возложили посол РФ Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько. В своем обращении по случаю Дня Победы Маслов подчеркнул, что этот праздник проникает в глубину души каждого, рождая в ней одновременно чувства радости и скорби.

"Мы вспоминаем миллионы павших на полях сражений, зверски убитых или замученных в лагерях смерти, не переживших голода и холода блокады и других выпавших на их долю нечеловеческих испытаний. Вспоминаем также тех фронтовиков и тружеников тыла, которые вместе со всей страной ликовали после известия о капитуляции Германии, но не дожили до сегодняшнего дня. Все они приближали День Победы. Их мужество, твердость, готовность к самопожертвованию ради спасения Отечества не знали границ", - подчеркнул посол.

По его словам, в настоящее время за рубежом поднимают голову те, кто изобретают "псевдоисторические трактовки, сносят памятники советским воинам-освободителям и полководцам, теперь уже на государственном уровне чествуют фашистских недобитков". "Дошло до гнусных потуг уравнять Советский Союз и фашистскую Германию. До такого они не опускались даже в разгар "холодной войны", - сказал Маслов. Как заявил дипломат, этими людьми движет неспособность "смириться с тем неоспоримым фактом, что именно многонациональный советский народ внес решающий вклад в освобождение европейских государств". "Мы не вправе отдать Великую Победу, добытую немыслимой ценой, на поругание нашим недоброжелателям", - добавил он.

Посол отметил заслуги греков, бесстрашно бившихся за свободу родной земли, сообщив, что указом президента РФ Владимира Путина юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" были вручены проживающим в балканской стране ветеранам и участникам национального сопротивления: всемирно известному композитору Микису Теодоракису и бывшему президенту Греции Каролосу Папульясу. Незадолго до своей смерти 30 марта медаль получил легендарный антифашист Манолис Глезос, который в 1941 году сбросил нацистский флаг со свастикой с афинского Акрополя.

Региональные власти и компартия

Димитрис Карнавос, мэр афинского центрального района Каллитея, где установлен Памятник советским воинам, заявил, что возлагает венок, чтобы "отдать лишь небольшую дань уважения миллионам людей, которые погибли во время Второй мировой войны, этой шокирующей битве за человечество и его будущее". "Мы здесь, чтобы почтить память миллионов патриотов из стран бывшего Советского Союза, которые отдали свои жизни, в том числе и тех, кто непосредственно внес вклад в освобождение Европы и всемирную победу над фашизмом", - сказал мэр. По его словам, мемориал в Афинах "особым образом связывает греков с народами бывшего Советского Союза".

Венок с лентами, на которых написано "Слава и честь советскому солдату!" и "Да здравствует антифашистская Победа народов!", возложил генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас.

В распространенном КПГ заявлении говорится, что "9 Мая - это день великой антифашистской победы народов, день чести, памяти, поклонения перед миллионами погибших, которые пали в битве за разгром нацизма". "Это день, напоминающий о неугасимом вкладе советской Красной армии и европейских движений сопротивления с авангардной ролью коммунистических партий. Именно этот непреходящий смысл победы, оптимизма и надежды хотят стереть представители ЕС, объявив 9 мая "Днем Европейского союза", - говорится в сообщении.

Песни военных лет

Вечером цветы и венки к Памятнику советским воинам возложили представители общественных организаций - Координационного совета российских соотечественников в Греции и Общества любителей искусства, - которые затем исполнили у монумента знаменитые песни "День Победы", "Журавли" и "Катюша".

После этого в церкви Святой Животворящей Троицы, которая фактически является приходом русскоязычной общины греческой столицы, прошла панихида по погибшим в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне.

В акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходила в Греции в онлайн-режиме, приняли участие несколько сотен человек.