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75-летие Победы

В виртуальной акции "Бессмертный полк в США" приняли участие дипломаты из стран СНГ

Акция прошла в формате видеоконференции из-за ограничительных мероприятий в связи с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Дипломаты из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана приняли в субботу участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в США в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

"Этот светлый праздник свидетельствует о непобедимой мощи и силе духа наших народов, - заявил в ходе телеконференции посол Армении в США Варужан Нерсесян. - Отмечая праздник 9 Мая, мы испытываем особую гордость за то, что являемся детьми и внуками победоносных воинов, которые плечом к плечу с братьями и сестрами по оружию своим героизмом на полях сражений и трудовыми подвигами внесли решительный вклад в дело разгрома нацизма. Патриотизм, самоотверженность и чувство долга наших славных предков вдохновляют нас и по сей день, и поэтому день Великой Победы - это в первую очередь праздник чествования участников войны, которые боролись во имя свободы и счастья грядущих поколений".

"Весь советский народ, мужественные воины и труженики тыла благодаря совместным усилиям одержали победу в борьбе врагом, - отметил посол Казахстана в США Ержан Кызыханов. - Их бессмертный подвиг навсегда останется в нашей памяти". "В этот великий праздник мы благодарим ветеранов войны за Победу, за стойкость и мужество, за спасение всего человечества от фашизма", - подчеркнул он.

"Мы глубоко благодарны организаторам "Бессмертного полка", этой поистине народной акции, которая проходит по всей территории США, - отметил посол Киргизии в США Болот Отунбаев. - Мы глубоко благодарны ветеранам, всем труженикам тыла, чтим их, глубоко уважаем и преклоняемся перед ними".

"Сегодня мы отмечаем одну из важнейших исторических дат - 75-летие Великой Победы, - заявил посол Таджикистана в США Фарход Салим. - Этот великий день служит напоминанием о том, что содружество между государствами является основой мира и спокойствия на нашей планете".

Низкий поклон отцам и дедам

"Если наши отцы и деды подарили нам возможность с достоинством и гордостью поздравлять друг друга с праздником, то сейчас именно такой праздник, - отметил посол Туркмении Меред Оразов. - 9 мая - не только прекрасный весенний день, но и памятная дата - День Победы. Совсем мало осталось тех, кто подарил нам этот праздник. Им мы должны поклониться за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия. И мы сделаем все, чтобы сохранить память о наших родителях, которые долгими верстами шли к этой Победе".

"Сегодня мы прежде всего склоняем головы перед памятью наших отцов и дедов, внесших огромный вклад в Великую Победу, которым не удалось увидеть нынешние светлые дни, - подчеркнул посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов. - С чувством гордости за бессмертный подвиг народа, с чувством почтения ко всем нашим ветеранам мы выражаем глубокую благодарность за мужество и отвагу, проявленную ими на полях сражений, на трудовом фронте".

"Я бы хотел обратиться ко всем, кто родился на территории бывших республик великой страны, которая победила фашизм, которая одержала победу в Великой Отечественной войне, - сказал в своем выступлении временный поверенный в делах Белоруссии в США Дмитрий Басик. - Поздравляю от всей души с этим прекрасным праздником. Несмотря на то, что из-за сложившейся ситуации сегодня мы не можем собраться вместе, я думаю это тем не менее не может помешать единению наших сердец, чувству радости по поводу праздника, по поводу Великой Победы".

 

Теги
АрменияБелоруссияСШАКазахстанКиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистан75-летие Победы
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