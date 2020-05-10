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75-летие Победы

Автомобильные колонны в честь Дня Победы проехали по улицам Чикаго и Сан-Франциско

Машины были украшены георгиевскими ленточками, флагами и шарами

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Колонны из десятков автомобилей, украшенных георгиевскими ленточками, флагами и шарами, проехали в субботу по Чикаго (штат Иллинойс) и Сан-Франциско (штат Калифорния). В окнах многих машин можно было увидеть и портреты героев-фронтовиков. Таким образом соотечественники в условиях пандемии организовали своеобразный "Бессмертный полк" и приурочили акцию к 75-летию Победы.

"Мы ехали с включенными фарами, торжественно, медленно, ровным строем, машины украшали ленточки и воздушные шары, а из окон как будто смотрели на нас ветераны. Глаза наполнялись слезами радости и счастья от тяжелых воспоминаний о войне и одновременно светлых чувств, вызванных Победой, а также тем, что мы вместе - те, кто отмечает это праздник, несмотря на годы и расстояния", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС один из координаторов акции в Чикаго Анна Трошина. Автоколонна объехала город, проехала по его центральным улицам и остановилась в одном из так называемых русских районов.

"Пока мы ехали, из окон нам махали люди, и мы надеемся, что за нашей автоколонной наблюдали и ветераны войны, которые проживают в Чикаго", - добавила Трошина. Остановившись на площади русского района, водители и пассажиры, среди которых было много семей с детьми, вышли из машин и, соблюдая дистанцию, образовали круг, все вместе исполнили песни "Катюша" и "День Победы". Мы радовались празднику, благодарили своих героев, рассказывали о них друг другу, и нас не покидало ощущение того, что мы все в едином строю", - подчеркнула Анна Трошина.

По окончании автопробега соотечественники с цветами и подарками направились к ветеранам и детям войны, проживающим в Чикаго, чтобы поздравить их с Днем Победы.

Отдельный праздничный автопробег был организован и в Сан-Франциско. Как рассказала корреспонденту ТАСС один из координаторов акции Елена Нужнова, колонна из 24 машин, украшенных георгиевскими ленточками и флагами, в течение нескольких часов двигалась по улицам города. "Мы собрались спонтанно, у нас не было разработано никаких маршрутов. Просто мы накануне решили: нельзя, чтобы такая дата - 75 лет Победы - прошла без нашего участия. Мы все собрались и выехали сегодня праздничной колонной", - поделилась Нужнова. По окончании акции добровольцы также отправились к ветеранам с поздравлениями и цветами.

Теги
США75-летие Победы
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