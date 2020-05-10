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В Мурманске умер водитель со стройплощадки "Новатэка", у которого выявили коронавирус

Мужчину госпитализировали 27 апреля в тяжелом состоянии

МУРМАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Водитель одной из подрядных организаций "Новатэка", который возводит в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), умер в мурманской больнице, у мужчины был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб Мурманской области по борьбе с коронавирусом.

"Мужчина работал водителем на строительной площадке ЦСКМС и был госпитализирован 27 апреля в тяжелом состоянии. Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ [центральной районной больнице], затем в связи с утяжелением состояния переведен в реанимацию областной больницы в Мурманске, начата искусственная вентиляция легких. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось. Сегодня мужчина скончался", - говорится в сообщении.

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В оперативном штабе уточнили, что 55-летнего мужчину госпитализировали с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус, он заболел на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета и ишемической болезни сердца, в прошлом он перенес стентирование коронарных сосудов.

Это уже пятая смерть в регионе с подтвержденным коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро субботы, в Мурманской области выявлено 18 новых случаев инфицирования, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 340, из них 2 003 - на стройплощадке в Белокаменке, 429 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 907 человек находятся на лечении.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания "Новатэк" с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании "Велесстрой", был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 000. Всего на этой стройке было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. были работниками "Велесстроя". Компания ведет активную работу по вывозу персонала в другие регионы.

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