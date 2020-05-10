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75-летие Победы

Посол России в США принял участие в видеоконференции "Бессмертного полка"

Никакие форс-мажорные обстоятельства не могут помешать отпраздновать Великую Победу и почтить героический подвиг предков, отметил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и сотрудники российского дипломатического представительства в субботу приняли участие в видеоконференции "Бессмертного полка" в США.

По словам Антонова, никакие форс-мажорные обстоятельства не могут нарушить единый строй "полка", помешать отпраздновать Великую Победу и почтить героический подвиг предков. "Победа была завоевана ценой колоссальных жертв, смертью храбрых пали лучшие из лучших", - напомнил посол, предложив почтить память погибших минутой молчания.

Дипломат отметил роль союзников по антигитлеровской коалиции, которые поддержали СССР, помогали медикаментами, продовольствием и вооружениями. "Помним историческую встречу советских и американских войск на Эльбе, ставшую примером объединения народов ради мира и стабильности, - сказал Антонов. - Нам так сегодня не хватает того боевого братства для борьбы с новыми вызовами и угрозами".

Посол с сожалением констатировал наличие попыток переписать историю войны. "Мы не позволим забыть те эпохальные, исторические дни, не позволим исказить правду о победе СССР", - подчеркнул он.

Акция "Бессмертный полк" прошла в США в режиме видеоконференции из-за ограничительных мер в связи с пандемией. В акции приняли участие более 20 американских городов. С приветствиями к участникам выступили представители посольств ряда стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе акции координаторы "Бессмертного полка" в разных городах одновременно возложили цветы к мемориалам, посвященным героям Второй мировой войны.

В онлайн-шествии приняли участие, в частности, Нью-Йорк, Вашингтон (столичный округ Колумбия), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско и Лос-Анджелес (Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Даллас и Остин (Техас), Денвер (Колорадо), Сиэтл (штат Вашингтон), Цинциннати (Огайо), Детройт (Мичиган), Юджин (Орегон), Чарлстон (Южная Каролина), Бостон (Массачусетс). Впервые к акции присоединились Гонолулу (Гавайи) и Мельбурн (Флорида).

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович75-летие Победы
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