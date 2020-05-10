Авиация МЧС России празднует 25-летие

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России празднует четвертьвековой юбилей 10 мая.

"10 мая 1995 года постановлением правительства РФ № 457 создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России. Этот день официально принято считать днем основания авиации МЧС. В настоящее время это свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов и 82 воздушных судна: 22 самолета и 60 вертолетов", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В структуре МЧС существуют пять крупных авиационных центров: в Хабаровске, Красноярске, подмосковном Жуковском, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Они созданы таким образом, чтобы прикрывать большую часть России. Также в 24 субъектах страны базируются более мелкие поздравления.

По данным министерства, только за прошедший год авиацией МЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнено 3,4 тыс. полетов. В общей сложности за 4 тыс. часов в небе пилоты ведомства перевезли более 900 тонн различных грузов и почти 9 тыс. человек. Кроме того, 43 вылета были направлены на выполнение гуманитарных операций по доставке более 360 тонн грузов. Также за 2019 год при тушении пожаров слито более 25 тыс. тонн огнегасящей жидкости и потушено около 500 км кромки природных пожаров. "А в 2020 году уже доставлялись гуманитарные грузы в Демократическую Республику Конго, Китайскую Народную Республику и производилась эвакуация россиян из Японии", - добавили в пресс-службе.

Некоторый пилоты МЧС обучены управлять несколькими типами воздушных судов. Они также подготовлены тушить пожары ночью и принудительно спускать лавины в горах.