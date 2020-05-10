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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС продезинфицировало более 15,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры

Также продезинфицировано более 940 лечебных учреждений

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию свыше 15,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специальная санитарная обработка проведена на 2 860 объектах социального обслуживания общей площадью более 1,4 млн кв. метров. Обработано более 15,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2 млн 471 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, продезинфицировано более 940 лечебных учреждений общей площадью более 910 тыс. кв. метров, более 720 образовательных учреждений общей площадью более 1,4 млн кв. метров.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. "К настоящему моменту обработано более 21,1 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 16,9 млн кв. метров", - добавили в пресс-службе. Также специалистами министерства продезинфецировано более 3 519 км дорог и около 35 тыс. единиц техники, в том числе более 21 тыс.

За минувшие сутки, в частности, тувинские пожарные провели дезинфекционную потенциальных мест пребывания людей на улицах в Кызыле. На территории Пензы и Пензенского района прошел комплексный рейд по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и соблюдения режима самоизоляции пензенцами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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