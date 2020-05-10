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75-летие Победы

Соотечественники в Бразилии провели акцию "Бессмертный полк" онлайн

Акцию организовали при поддержке посольства России в Бразилиа и генконсульств в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Международная общественная акция "Бессмертный полк" прошла в субботу в Бразилии в онлайн-режиме. Основными организаторами четвертого памятного мероприятия снова стали соотечественники при поддержке посольства России в Бразилиа и генконсульств в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Основными площадками для виртуального шествия стали соцсети Facebook и Instagram, где с самого утра пользователи начали размещать фотографии фронтовиков, сопровождая их словами благодарности за победу над фашистскими агрессорами. Соотечественники и их потомки, живущие в Бразилии, как правило, посвящали свои публикации родственникам, воевавшим в рядах Красной армии, а бразильцы - участникам Бразильского экспедиционного корпуса (FEB). Бережно хранимые семьями фотопортреты простых солдат соседствовали с узнаваемыми изображениями героев войны Василия Зайцева, Веры Кащеевой и Евгении Рудневой, а также прославленных военачальников - маршала Георгия Жукова и возглавлявшего FEB маршала Жоау Маскараньяса ди Морайса.

В акции приняли участие представители армянской, польской и хорватской общин Бразилии, которые посвятили свои публикации решающему вкладу советского народа в разгром гитлеровских войск. На многих фото присутствуют флаги Бразилии, России, СССР, Югославии, а также союзных республик и знамя Победы. Поддержали "Бессмертный полк" и воспитанники ассоциации русской культуры "Группа Волга". Они оживили ленту "Бессмертного полка" видеозаписью исполнения песни "Катюша" и танца под музыку этой композиции.

Все фотографии представители молодежного сообщества соотечественников собрали на странице акции в Facebook, а также в посвященном ей аккаунте "Бессмертного полка в Сан-Паулу" в Instagram. "Сегодня наша акция, которая в предыдущие годы проводилась только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, приобрела общенациональный масштаб. К ней присоединились более 360 участников из других штатов и городов Бразилии", - сказал в беседе с ТАСС один из организаторов Матеуш Гусев.

Свое поздравление народам России и Бразилии опубликовало на странице в Facebook российское посольство в Бразилиа. "Сколько бы лет ни прошло, подвиг победителей всегда будет примером силы духа, мужества и патриотизма наших народов. Уроки той страшной войны неподвластны времени, память о Победе будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение", - подытожили дипломаты.

Бразилия - единственная страна Южной Америки, направившая свои войска для участия в сражениях Второй мировой войны. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильский экспедиционный корпус в составе более чем 25 тыс. человек воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. За это время Бразилия потеряла более 460 военнослужащих.

Теги
БразилияРоссия75-летие Победы
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