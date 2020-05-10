Организации соотечественников провели в США десятки акций по случаю Дня Победы

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Организации российских соотечественников провели десятки акций почти во всех крупных американских городах по случаю Дня Победы. Об этом сообщила в субботу ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон.

Как она констатировала, из-за действующих на большей части территории США санитарных ограничений многие мероприятия были проведены в режиме видеоконференции или на местах сравнительно небольшими группами людей. "Они прошли более чем в двух десятках городов США", - констатировала Брэнсон. В их числе Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Майами (штат Флорида), Нью-Йорк, Олбани (оба в штате Нью-Йорк), Филадельфия (штат Пенсильвания), Сиэтл, Олимпия (оба в штате Вашингтон), Анкоридж, Фэрбенкс (оба в штате Аляска), Остин (штат Техас), Гонолулу (штат Гавайи), Финикс (штат Аризона), Канзас-Сити (штат Миссури), Детройт (штат Мичиган), Цинциннати (штат Огайо), Чарлстон (штат Южная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Бермингем (штат Алабама), Юджин (штат Орегон) и другие.

На сайте организации были опубликованы поздравления посла России в США Анатолия Антонова, запись флешмоба "Катюша", во время которого одноименную песню военных лет исполняют российские соотечественники и их англоязычные друзья, а также поздравления детей и председателя КСОРС.

В память об участниках войны

Брэнсон отметила, что в десятках американских городов соотечественники в память о советских ветеранах и союзниках в борьбе против нацистов возложили цветы к мемориалам погибшим во Второй мировой войне. В Калифорнии представитель правления Конгресса русских американцев Иван Подвалов возложил к мемориалу ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза венок от посольства РФ в Вашингтоне.

Памятник, выполненный в виде плиты из красного гранита с изображением клина белых журавлей, был открыт в 2005 году в парке в Западном Голливуде. Подвалов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что был очень рад почтить память погибших. "Ведь у меня воевали шесть дедов", - сказал он. Волонтер получил разрешение от представителя мэрии на то, чтобы возложить венок в условиях карантина. По наблюдению Подвалова, цветы к монументу несли и другие соотечественники. "Они останавливались у памятника на 2-3 минуты и шли дальше. Было много детей", - отметил он.

В Фэрбенксе соотечественники возложили венок от посольства РФ в США к памятнику летчикам, которые во время Великой Отечественной войны перегоняли боевые самолеты из США в СССР в рамках ленд-лиза. На кладбище недалеко от Анкориджа венок от дипломатов РФ и цветы волонтеры принесли к могилам советских военнослужащих, которые погибли во время войны при перегоне самолетов из США в СССР. В Олимпии соотечественники возложили венок от посольства РФ и цветы к мемориалу Второй мировой войны, в Сиэтле - к мемориальной стене участникам войны и к могиле советского моряка Михаила Анисимова на кладбище "Эвергрин вашелли".

Как отметила Брэнсон, организации соотечественников провели несколько автомобильных пробегов, в частности, из Сиэтла в Бивертон (штат Орегон), а также по территории штатов Аляска, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния.

Для ветеранов и соотечественников была организована серия виртуальных концертов. Некоторые из них, как отметила Брэнсон, были подготовлены при школах, где обучение проводится в том числе на русском языке. "Для ветеранов читали стихи, исполняли песни военных лет", - констатировала она. Председатель КСОРС сообщила, что волонтеры заранее связывались с родственниками ветеранов, чтобы те могли помочь им посмотреть трансляцию в соцсетях, с помощью Zoom или других приложений.

"Также масштабным мероприятием было проведение "Бессмертного полка" в режиме онлайн. В его рамках выступил посол РФ и представители семи государств, - констатировала Брэнсон. - В роли координатора и модератора выступил президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан".

Поздравления и вручение медалей

В течение последних недель организации соотечественников доставляли живущим в США ветеранам из числа выходцев из стран бывшего СССР предоставленные им посольством РФ в Вашингтоне юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." "Волонтеры привозили на дом нашим ветеранам медали, подарки, праздничные наборы, сделанные детьми открытки с поздравлениями и цветы. Они поздравляли ветеранов с Днем Победы, пели для них и танцевали, - констатировала Брэнсон. - Волонтеры соблюдали все касающиеся пандемии правила, которые действуют в том или ином городе".

Как отметила председатель КСОРС, ветеранам были переданы около 1400 медалей, содействие в этом оказали более двух десятков организаций соотечественников. "День Победы - это самый объединяющий, самый важный для нас праздник", - подчеркнула Брэнсон.