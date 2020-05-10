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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус

Его можно будет проводить прямо в больницах, а не в лаборатории
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено 13 мая одобрить использование экспресс-теста, способного за 15 минут выявить у пациента коронавирус нового типа. Об этом в воскресение сообщает газета Sankei.

Набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio, позволяет обнаружить в организме антигены коронавируса, против которых иммунная система зараженного вырабатывает антитела. Подобное исследование можно проводить прямо в больницах, в то время как распространенные в Японии ПЦР-тесты на выявление РНК вируса, занимающие несколько часов, нуждаются в лабораторных условиях. Однако новые системы уступают в точности ПЦР-аналогам, поэтому власти намерены по возможности совмещать их использование для достижения максимальной эффективности.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 16,4 тыс., при этом 270 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 637 летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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