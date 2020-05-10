В Бурятии продлили ограничения из-за распространения коронавируса до конца мая

"В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов вечером 9 мая продлил действие указа о мерах по недопущению распространения коронавируса нового типа в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Лица в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением поездок на дачу на личном автомобиле или такси при условии подачи уведомления на интернет-портал "Работающая Бурятия".

Все граждане, находящиеся на территории Республики Бурятия, до 31 мая 2020 года включительно не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту (от места) работы и к месту приобретения товаров и услуг. Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Также жители Бурятии могут выносить мусор, доставлять продукты и лекарства родственникам и выезжать на садовые и дачные участки, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия". В транспорте и общественных местах граждане должны носить маски или респираторы, сообщает пресс-служба правительства региона.