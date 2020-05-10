{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии продлили ограничения из-за распространения коронавируса до конца мая

Жители старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов вечером 9 мая продлил действие указа о мерах по недопущению распространения коронавируса нового типа в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13 марта 2020 года № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Лица в возрасте старше 65 лет и имеющие хронические заболевания по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением поездок на дачу на личном автомобиле или такси при условии подачи уведомления на интернет-портал "Работающая Бурятия".

Все граждане, находящиеся на территории Республики Бурятия, до 31 мая 2020 года включительно не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту (от места) работы и к месту приобретения товаров и услуг. Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Также жители Бурятии могут выносить мусор, доставлять продукты и лекарства родственникам и выезжать на садовые и дачные участки, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия". В транспорте и общественных местах граждане должны носить маски или респираторы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС