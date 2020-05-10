Более 30 российских военных, помогавших в борьбе с пандемией, вернулись из Италии

ВЕРОНА, 10 мая. /ТАСС/. Четыре самолета Ил-76 ВКС России с военными специалистами и специальной техникой на борту вернулись за два дня из Италии в РФ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"С 8 мая продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике. За два дня четырьмя самолеторейсами с аэродрома Виллафранка (город Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 30 военнослужащих и восемь единиц специальной военной техники", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что переброска военных и техники осуществляется в плановом порядке.

О предстоящем выводе российских подразделений из Италии министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил 6 мая.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. Обработано 120 зданий и сооружений, свыше 1 200 000 кв. метров внутренних помещений и более 500 000 кв. метров дорог с твердым покрытием.

С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо (один из наиболее серьезно пострадавших от пандемии городов, находится в Ломбардии), российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны. Для работы в полевом госпитале были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, в их состав входили 32 медицинских специалиста, дежурство было организовано в три смены.