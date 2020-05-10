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75-летие Победы

Посол России в Бразилии заявил, что уроки войны помогут преодолеть вызовы современности

Перед лицом главного вызова XX века человечество отказалось от соперничества в пользу сотрудничества, поставило общие интересы выше частных, отметил Сергей Акопов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Уроки Второй мировой войны помогут мировому сообществу справиться с вызовами современности, "угрожающими жизни и здоровью миллионов человек, а также экономической и политической стабильности". Такое мнение высказал посол России в Бразилии Сергей Акопов.

"В то время общий враг и угроза не оставили цивилизованному миру иного выбора: чтобы победить, мы все должны были сплотиться, - написал дипломат в своей статье, опубликованной в субботу в газете Folha de S.Paulo. - Абсолютно противоположные политико-экономические системы и несопоставимые идеологии смогли сформировать прочный альянс, чтобы избежать неминуемой глобальной катастрофы".

По словам Акопова, единство союзников в годы войны является ярчайшим примером глобальной солидарности, на котором во многом основан современный миропорядок, в котором ООН принадлежит центральная роль в обеспечении международной стабильности. "Несмотря на неизбежные недочеты этого порядка, он все эти годы позволял эффективно предотвращать возникновение нового крупномасштабного конфликта, который, очевидно, стал бы последней войной в истории человечества", - полагает дипломат.

Он также отметил, что перед лицом главного вызова XX века человечество отказалось от соперничества в пользу сотрудничества, поставило общие интересы выше частных, встало на путь развития. "Если мы хотим преодолеть вызовы современности, нам предстоит снова сделать аналогичный выбор. Надеюсь, в этом нам помогут уроки прошлого", - подытожил глава дипмиссии.

Теги
БразилияРоссия75-летие Победы
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