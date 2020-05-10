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На дорогах Владивостока будут проводить усиленные проверки автотранспорта

Водители и пассажиры должны будут предъявить разрешение на перемещение по городу

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Проверки автотранспорта начнутся на дорогах Владивостока в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Выборочные проверки автотранспорта начнут проводить в столице Приморья в ближайшие дни. Такое поручение дал профильным ведомствам губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая", - информирует пресс-служба регионального правительства.

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Водители и пассажиры должны будут предъявить разрешение на передвижение по городу - справку, удостоверение при выезде на работу или документы, подтверждающие наличие дачного участка, если гражданин следует туда. Решение о необходимости дополнительного контроля за передвижением автотранспорта глава региона принял в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.

"Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости", - сказал губернатор.

Руководители Росгвардии и УМВД по Приморскому краю подтвердили готовность к проведению проверочных мероприятий автотранспорта. При необходимости такие меры могут вводиться в других городах и районах.

Коронавирус выявлен у 856 жителей Приморья. Состояние 71 человека медики оценивают как тяжелое, 11 находятся на ИВЛ. Общее число справившихся с коронавирусом жителей края - 188, 10 пациентов умерли.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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