В Приморье с 31 марта выявили почти 4,8 тыс. нарушителей режима самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в Приморском крае с 31 марта были составлены в отношении 4 786 человек, сообщается на сайте правительства региона.
"С начала введения режима повышенной готовности на 4 786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемическую ситуацию в крае, 476 из них уже понесли наказание", - информирует пресс-служба краевого правительства.
За минувшие сутки было составлено 164 протокола, пять материалов направлены в органы Роспотребнадзора. За нарушение режима самоизоляции, регламентированного постановлением губернатора, может быть выписан штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
В Приморье с 31 марта действует режим самоизоляции, с 30 апреля - масочный режим. Коронавирус выявлен у 856 жителей региона. В настоящее время состояние 71 человека медики оценивают как тяжелое, 11 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Общее число выздоровевших жителей края, у которых ранее был диагностирован коронавирус, - 188, 10 пациентов умерли.