В Приморье с 31 марта выявили почти 4,8 тыс. нарушителей режима самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в Приморском крае с 31 марта были составлены в отношении 4 786 человек, сообщается на сайте правительства региона.

"С начала введения режима повышенной готовности на 4 786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемическую ситуацию в крае, 476 из них уже понесли наказание", - информирует пресс-служба краевого правительства.