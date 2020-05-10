Пермский архив увеличит базу данных о советских военнопленных за счет трофейных документов

ПЕРМЬ, 10 мая. /ТАСС/. Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ) увеличит свою базу данных "Военнопленные" за счет трофейных немецких документов, в которых содержится информация о пленных солдатах и офицерах, призванных из Пермского края (в годы войны - Молотовской области). Документы архиву передало УФСБ России по региону, рассказал ТАСС директор ПермГАСПИ Сергей Неганов.

"Мы сейчас вместе с пермским отделением движения "Бессмертный полк" увеличиваем базу данных военнопленных, увеличиваем количество информации за счет трофейных немецких документов. По ним можно восстановить судьбу человека, тех, кто был там - в лагере. Кто-то болел, кто-то попадал на тяжелые работы, кто-то шел на сотрудничество с немцами, кто-то наоборот, как видно по этим документам, держался до конца и не сдавался", - сказал он.

По словам Неганова, в базе данных архива содержатся документы о людях, которые пережили заключение в лагерях и вернулись, а вот информации о тех, кто в них погиб, нет. С помощью трофейных документов ее удастся восстановить. Эту работу планируют провести до конца этого года, затем истории пополнят единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне.

Пермский государственный архив социально-политической истории создан в 1939 году. Здесь хранятся более 1 млн документов. В основном это дела, образовавшиеся в деятельности органов, организаций и учреждений коммунистической партии и комсомола. Документы периода Великой Отечественной войны сосредоточены почти в 1,5 тыс. фондах партийных и комсомольских комитетов и организаций.