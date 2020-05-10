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Пандемия коронавируса нового типа

Отделения клиники НИИ в Томске закрыли на карантин из-за коронавируса

В медучреждении на данный момент заразились коронавирусом 19 человек

ТАСС, 10 мая. Отделения клиники НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра, где ранее выявили очаг коронавируса, закрыли на карантин. Об этом ТАСС сообщили в областной администрации.

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"В настоящее время очаг ограничен, отделения клиники закрыты на карантин. Руководством клиники проведена внутренняя проверка, усилен контроль за состоянием и нормами использования индивидуальных средств защиты. Все наблюдаются", - сказал собеседник агентства.

По данным областной администрации, первый случай заражения в клинике зафиксировали 22 апреля. Контактные медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На данный момент заразились 19 человек. "У людей симптомов нет. Тот, с кого началось [заражения в клинике], у него были [симптомы], он в Медсанчасти №2", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперштаба, всего в области зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией, 56 человек вылечилось, два человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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