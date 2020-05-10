Отделения клиники НИИ в Томске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 10 мая. Отделения клиники НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра, где ранее выявили очаг коронавируса, закрыли на карантин. Об этом ТАСС сообщили в областной администрации.

"В настоящее время очаг ограничен, отделения клиники закрыты на карантин. Руководством клиники проведена внутренняя проверка, усилен контроль за состоянием и нормами использования индивидуальных средств защиты. Все наблюдаются", - сказал собеседник агентства.

По данным областной администрации, первый случай заражения в клинике зафиксировали 22 апреля. Контактные медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На данный момент заразились 19 человек. "У людей симптомов нет. Тот, с кого началось [заражения в клинике], у него были [симптомы], он в Медсанчасти №2", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперштаба, всего в области зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусной инфекцией, 56 человек вылечилось, два человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.