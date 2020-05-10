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Мишустин поздравил Наталью Бондарчук с юбилеем

Многие из работ актрисы стали шедеврами мирового кино, отметил премьер-министр

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актрису и режиссера Наталью Бондарчук с юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Яркая индивидуальность, талант, обаяние позволили вам искусно перевоплотиться в Хари и Марию Волконскую, Эрнестину Тютчеву и Екатерину Карамзину. Каждая роль - пронзительная история любви, которая заставляет зрителей размышлять, переживать, испытывать сильные эмоции. Многие из ваших работ стали шедеврами мирового кино. Гран-при Каннского фестиваля, завоеванный фильмом "Солярис", - яркое тому подтверждение. Успех сопутствует вам и в режиссуре", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что исторические картины Бондарчук о судьбах великих русских писателей пользуются неизменным интересом и популярностью.

Наталья Бондарчук - российская актриса и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ (2009). Снималась в фильмах "Солярис", "Звезда пленительного счастья", "Красное и черное", поставила ленты "Бессчастная Матренка", "Живая радуга", "Детство Бемби" и др.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБондарчук, Наталья Сергеевна
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