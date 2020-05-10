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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека

Это минимум почти за восемь недель

МАДРИД, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 143 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

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Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Число инфицированных выросло за 24 часа на 621. Общее количество заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 224 390. Выздоровели 136 166 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 214.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. Так, с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку. Кроме того, с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешили открыться, но прием клиентов должен осуществляться строго по предварительной записи. В общественном транспорте жителей страны обязали носить маски.

С 11 мая часть регионов страны ждут новые послабления. При этом, как сообщили в кабмине, автономное сообщество Мадрид пока не готово к тому, чтобы перейти на следующий этап смягчения ограничительных мер.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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