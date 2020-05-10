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Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава Tesla назвал Роберта Райха идиотом

ТАСС, 10 мая. Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск, комментируя заявление бывшего министра труда США Роберта Райха о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса, в Twitter по-русски обругал Райха.

"Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в его худшем проявлении", - написал Райх на своей странице в Twitter. "Идиот", - ответил по-русски американский бизнесмен. Позже Маск уточнил, что хотел назвать Райха "скучным идиотом".

В субботу Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании Tesla  из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте. При этом он отметил, что завод во Фримонте также может быть перенесен в другое место в зависимости от того, как местные власти "будут относиться к Tesla в будущем". Завод был временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса 23 марта.
Ранее Маск высказывал мнение о том, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими и нарушают права граждан.

Теги
СШАМаск, Илон
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