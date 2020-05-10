Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

ТАСС, 10 мая. Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск, комментируя заявление бывшего министра труда США Роберта Райха о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса, в Twitter по-русски обругал Райха.

"Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в его худшем проявлении", - написал Райх на своей странице в Twitter. "Идиот", - ответил по-русски американский бизнесмен. Позже Маск уточнил, что хотел назвать Райха "скучным идиотом".

В субботу Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании Tesla из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте. При этом он отметил, что завод во Фримонте также может быть перенесен в другое место в зависимости от того, как местные власти "будут относиться к Tesla в будущем". Завод был временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса 23 марта.

Ранее Маск высказывал мнение о том, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими и нарушают права граждан.