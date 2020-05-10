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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области возобновили вакцинацию детей до 14 лет

Ранее ее приостановили из-за пандемии коронавируса

ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Вакцинацию детей и подростков в Волгоградской области возобновили по Национальному календарю профилактических прививок, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе администрации региона.

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Решение о приостановке прививочной кампании в поликлиниках было принято по рекомендации Минздрава РФ в связи с мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

"В волгоградском регионе возобновлена вакцинация детей и подростков по Национальному календарю профилактических прививок. Вакцинации подлежат дети от рождения до 14-летнего возраста", - сказано в сообщении.

В областном комитете здравоохранения уточнили, что прививочная компания будет проводиться в условиях повышенных противоэпидемических требований. Запись должна осуществляться из расчета один пациент на 30 минут. Детям и сопровождающим их взрослым необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

По данным комитета, в регионе в достаточном количестве имеются вакцины против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии, туберкулеза, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, вирусного гепатита. Иммунизация, включенная в полис обязательного медицинского страхования, проводится бесплатно.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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