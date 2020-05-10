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Только около 20% пассажиров общественного транспорта в Московском регионе носят перчатки

Маски при этом надевают больше половины горожан, отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Около 20% пассажиров общественного транспорта в Москве носят перчатки, маски при этом надевают больше половины горожан. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках - 60%", - говорится в сообщении.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, речь идет о пассажирах в Москве и области.

В пресс-службе сообщили также, что самый большой процент пассажиров в масках регистрируется на таких станциях московского метро, как Ломоносовский проспект, Комсомольская, Чертановская и Выхино. Самый низкий - на станциях Котельники, Домодедовская, Щелковская, Новокосино.

В сообщении отмечается, что с 4 мая пассажиры приобрели в метро Москвы и в кассах ЦППК более 12,8 тысяч масок, а также 6 тыс. перчаток в столичной подземке. Маски и перчатки продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах, на сегодняшний день приобрести их можно более чем на 50 станциях. В пресс-службе добавили, что в московском метро уже установили 1136 санитайзеров на 192 станциях, работа по их установке продолжается. "Теперь и на 120 станциях пригородной ж/д установят санитайзеры для дезинфекции рук за счет средств правительства Москвы", - добавили в ведомстве.

С 12 мая в столичном регионе вводится "масочный режим". Будет обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте, на рабочих местах и в магазинах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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