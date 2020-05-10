Путин считает, что для сохранения исторической памяти пропаганда не нужна

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте "Вести.ру", заявил, что российский народ не нуждается в пропаганде для сохранения исторической памяти. По его мнению, свидетельством того является акция "Бессмертный полк", в которой люди год за годом участвуют по зову сердца.

"Это движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, "Бессмертный полк", говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках", - сказал российский лидер. "Потому что это связывает нас с ними, и в собственных глазах поднимает нас если не на их высоту, то во всяком случае поднимает настолько, чтобы мы всегда помнили о главном", - подчеркнул он.

Путин отметил, что "наши герои всегда с нами в нашем сердце" и пообещал, что по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения своим героям, "мы еще пройдем".

Защита от посягательств

Путин уверен, что Россия сейчас полностью защищена от попыток ее развалить.

"Наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне", - заявил глава государства в интервью, фрагмент которого размещен в Telegram-канале ведущего программы Владимира Соловьева. Это интервью было записано 12 сентября 2019 года, когда президент приехал в село Ботлих, чтобы вместе с дагестанскими ополченцами отметить 20-летие победы над террористами.

Путин выразил уверенность, что "если бы не смогли удержать страну, нас бы ждало очень печальное будущее, страдали бы от этого люди". Для примера он привел бывшую Югославию. "Такая жестокость - не хочется говорить, но это же было - детей прибивали к заборам своих собственных домов гвоздями! Это ужас, катастрофа! Разве мы могли допустить, чтобы Россия погрузилась в такое ужасное состояние?" - подчеркнул глава государства. Он отметил, что "поэтому задача номер один тогда была - удержать целостность российского государства, которое создавалось тысячу лет нашими предками".

Путин процитировал принцип, сформулированный Никколо Макиавелли - "разделяй, а потом властвуй". "Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой разделить его изнутри", - считает президент.

На его взгляд, 20 лет назад "у них [врагов России] были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план". "Почему только на Кавказе? Это было на севере, на северо-западе, это было в центре, это было на Урале - да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик в 60 из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации", - констатировал президент.