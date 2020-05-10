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Около 50 вестибюлей метро в Москве, закрытых из-за коронавируса, откроются 12 мая

В первую очередь планируется открыть вестибюли на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, вновь заработают с 12 мая. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

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"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки", - приводятся в сообщении слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Ранее столичный метрополитен из-за низкой нагрузки в связи с ограничительными мерами в период пандемии коронавируса поэтапно закрыл вестибюли 78 станций метро из-за низкой нагрузки. Сами станции при этом продолжили работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

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