Более 33 тыс. семей Ставрополья получили дополнительные выплаты на детей

СТАВРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Порядка 33,5 тыс. семей стали получателями дополнительных выплат на детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в краевом управлении по информационной политике.

"По информации отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю, их [дополнительные выплаты на детей] уже выплатили 33,5 тыс. семей. Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг или по предварительной записи в клиентские службы местных органов ПФР", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле - июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на поддержку, если оно возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство России. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей другой поддержки. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей уже выделены на 1,8 млн детей в возрасте до трех лет, для этого потребовалось 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.