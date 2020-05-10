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В Архангельской области подтопило участок федеральной трассы

Подъем воды продолжается, возможна полная остановка движения на трассе М8 Архангельск - Москва ("Холмогоры")

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Участок федеральной трассы М8 Архангельск - Москва ("Холмогоры") подтоплен в Шенкурском районе Архангельской области. Как в воскресенье сообщила пресс-служба администрации региона, подъем воды продолжается, возможна полная остановка движения.

"В связи с подъемом воды в реке Ваге произошло подтопление участка федеральной автомобильной дороги М8 "Холмогоры" 845 км - 846 км в районе деревни Семеновская (Шенкурский район Архангельской области). Движение грузового автотранспорта не остановлено, легковой автотранспорт перевозят посредством трала. Подъем воды продолжается, в связи с этим возможна полная остановка дорожного движения", - говорится в сообщении.

Подтопление происходит из-за резкого повышения уровня воды в реке Ваге после прохождения ледохода в связи с интенсивным таянием льда и сильными осадками в течение нескольких дней. Уровень воды на дороге составляет 30 см.

В настоящее время в регионе в Холмогорском районе на 130-м км автодороги Архангельск - Пинега - Мезень затоплен мост через реку Чуплега, нет проезда в Пинежский район. В Коношском районе на 16-м км автодороги Пуминовская - Федуловская - Гринево размыло мост, проезд закрыт. Из-за подъема уровня воды затруднен проезд по дорогам Няндомского, Красноборского, Котласского и Ленского районов.

Теги
РоссияАрхангельская область
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