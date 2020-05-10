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75-летие Победы

Посол РФ в честь 75-летия освобождения Маутхаузена заявил о вкладе в Победу всех союзников

Дмитрий Любинский напомнил, что в концлагере были зверски замучены 122 тыс. человек различных национальностей, более 32 тыс. из них были гражданами СССР

ВЕНА, 10 мая. /ТАСС/. Вклад в общую Победу над нацизмом в 1945 году вместе с Красной Армией внесли союзники и антифашисты многих стран. Об этом заявил в воскресенье в видеообращении посол России в Австрии Дмитрий Любинский по случаю празднования 75-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен.

10 мая Комитет узников Маутхаузена в Австрии организовал в честь освобождения этого нацистского лагеря смерти памятную церемонию, которая состоялась в видеоформате из-за запрета проводить массовые мероприятия в период борьбы с распространением коронавируса.

Как особо отметил посол, 75 лет назад отгремели последние залпы страшнейшей кровопролитной войны, Красная Армия взяла штурмом Берлин и поставила победную точку. "Нацистская диктатура была свергнута. Свой вклад в общую победу внесли союзники и антифашисты многих стран, - сказал Любинский. - Тысячи узников нацистских концлагерей обрели долгожданную свободу. Они смогли выжить там, где, казалось, выжить невозможно".

Он добавил, что в Маутхаузене были зверски замучены 122 тыс. человек различных национальностей, 32 180 были гражданами СССР. "У преступлений нацизма нет срока давности. Мы обязаны помнить, какой ценой была одержана Победа", - заключил российский дипломат.

Австрия в результате аншлюса в 1938 году вошла в состав нацистской Германии. Лагерь Маутхаузен был создан в том же году как отделение концлагеря Дахау. В нем нацисты содержали около 335 тыс. человек из десятков стран. За неполные семь лет существования в лагере и 49 его отделениях погибли более 100 тыс. человек. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.

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АвстрияРоссия75-летие Победы
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