Эксперт: наступление жары может привести к скачку числа заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Наступление жаркой летней погоды может спровоцировать скачок числа заразившихся коронавирусной инфекцией, так как россияне могут начать массово выходить на улицу, тем самым нарушая режим самоизоляции. Такое мнение высказал в воскресенье профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает", - сказал он.

Эксперт также прокомментировал увеличение числа случаев заражения инфекцией в Омской области: "Ситуация совершенно понятна, потому что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе. Изменяется поведение людей, как правило, которые болеют этими заболеваниями. Совершенно очевидно, что люди вышли на улицу после повышения температуры в Омской области, надоело им уже сидеть в помещениях, и вот получился этот скачок. Здесь все очевидно с эпидемиологической точки зрения".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.