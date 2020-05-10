Белый дом продолжит оказывать поддержку властям штатов на фоне пандемии

"Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о покрытии непредвиденных расходов, вызванных распространением инфекции. "Если мы придем к четвертой фазе (пакета стимулирующих экономических мер - прим. ТАСС), мне кажется, президент Трамп дал понять, что хотя он и не хочет финансировать все возможные траты [властей] штатов, он готов покрыть некоторые из непредвиденных расходов, связанных с коронавирусом, с которыми они могли столкнуться", - подчеркнул Хассетт.

В пятницу пресс-секретарь президента Кейли Макинэни заявила, что Белый дом надеется начать работу с Палатой представителей Конгресса США по новому пакету стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. "Мы намерены работать с Конгрессом и надеемся подойти к четвертой фазе [пакета стимулирующих мер]", - отметила Макинэни.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.