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Пандемия коронавируса нового типа

МИД России поблагодарил Туркменистан за передачу гуманитарной помощи

В ведомстве рассказали, что переданная продукция направлена в первую очередь в медицинские учреждения

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия выражает глубокую благодарность Туркменистану за состоявшуюся в воскресенье передачу более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в воскресенье.

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"В рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Туркменистаном, основанного на принципах стратегического партнерства, руководство Туркменистана передало российской стороне гуманитарный груз весом около 1 000 тонн. Безвозмездная помощь представлена высококачественными туркменскими товарами, в том числе текстильной продукцией, строительными материалами, продовольствием, - отметили в министерстве. - Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции".

Как констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве, переданная продукция направлена в первую очередь в медицинские учреждения, и социальным организациям, задействованным в борьбе с пандемией.

Теги
ТуркменияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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