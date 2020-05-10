Ограничительные меры в Архангельской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 31 мая. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в региональном оперштабе.

"В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

Некоторые вопросы и потенциально возможные решения еще обсуждаются. "В части издания нормативно-правового акта сейчас правовой департамент отрабатывает по итогам заседания штаба, в каком это будет варианте пока не можем сказать", - пояснили в оперштабе.

В регионе действует режим повышенной готовности, введен режим самоизоляции. В Архангельской области выявлено 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 53% заболевших переносят инфекцию легко и даже не имеют клинической симптоматики. Восемь пациентов на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии.

В области продолжается работа по увеличению объема коечного фонда инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом. На территории области необходимо ввести в эксплуатацию еще порядка 460 коек, доведя их общее количество до 1,1 тыс. В регионе уже функционирует 633 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, более трети из них сегодня не заняты пациентами. Необходимо также усилить работу по увеличению мощностей лабораторий, на базе которых проводятся тесты. "Выполнение регионом этих двух задач, а также усиление контроля за соблюдением мер профилактики, как гражданами, так и работодателями, позволит нам с соблюдением требований Роспотребнадзора рассматривать возможность постепенного ослабления ограничительных мер. Всем ответственным за эти направления структурным подразделениям и ведомствам необходимо сконцентрировать свои усилия на решении этих задач", - приводит пресс-служба администрации региона слова врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.