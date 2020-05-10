{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ограничительные меры в Архангельской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая

В регионе выявлено 457 случаев заболевания COVID-19

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 31 мая. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в региональном оперштабе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

Некоторые вопросы и потенциально возможные решения еще обсуждаются. "В части издания нормативно-правового акта сейчас правовой департамент отрабатывает по итогам заседания штаба, в каком это будет варианте пока не можем сказать", - пояснили в оперштабе.

В регионе действует режим повышенной готовности, введен режим самоизоляции. В Архангельской области выявлено 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 53% заболевших переносят инфекцию легко и даже не имеют клинической симптоматики. Восемь пациентов на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии.

В области продолжается работа по увеличению объема коечного фонда инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом. На территории области необходимо ввести в эксплуатацию еще порядка 460 коек, доведя их общее количество до 1,1 тыс. В регионе уже функционирует 633 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, более трети из них сегодня не заняты пациентами. Необходимо также усилить работу по увеличению мощностей лабораторий, на базе которых проводятся тесты. "Выполнение регионом этих двух задач, а также усиление контроля за соблюдением мер профилактики, как гражданами, так и работодателями, позволит нам с соблюдением требований Роспотребнадзора рассматривать возможность постепенного ослабления ограничительных мер. Всем ответственным за эти направления структурным подразделениям и ведомствам необходимо сконцентрировать свои усилия на решении этих задач", - приводит пресс-служба администрации региона слова врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Оренбурге заменили фотографию с немецкими солдатами на плакате к 9 мая
Художник города Наталия Бровко извинилась за фотографию на плакате и поблагодарила граждан за бдительность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС