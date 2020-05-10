Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 22 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов на 11-22 мая, следует из сообщения в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На завтра запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. Во вторник, 12 мая, планируются рейсы из Ханоя, Сейшел и Кишинева в Москву. 13 мая будут выполнены рейсы из Сицзяо (КНР) в Иркутск и из Бангкока в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге. 14 мая должны вылететь рейсы Гоа - Ростов-на-Дону - Москва, Тенерифе - Барселона - Петербург - Москва, а также рейс в столицу РФ из Нью-Йорка. 15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге, рейсы Маврикий - Йоханнесбург -Танзания - Москва, Пхукет - Владивосток (с промежуточной посадкой в Новосибирске) и Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва.

На 17 мая намечены рейсы по маршрутам Вена - Будапешт - Петербург - Москва, Бишкек - Москва, а также перелет из Еревана в Воронеж. 18 мая планируется выполнить перелет София - Бухарест - Петербург - Москва, Баку - Москва, Ереван - Минеральные Воды и Бангкок - Новосибирск (с промежуточной посадкой во Владивостоке). 19 мая должен вылететь самолет из Лиссабона в Москву с промежуточной посадкой в Малаге, а также рейс Париж - Петербург - Москва. В среду, 20 мая, планируется рейс Мальта - Ларнака - Москва, а 21 мая - Душанбе - Москва. На 22 мая намечен рейс Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.