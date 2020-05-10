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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии малообеспеченным пожилым жителям выдадут 6,5 тыс. продуктовых наборов

Продуктовые наборы на детей будут получать все многодетные семьи, а также семьи с детьми-школьниками, чей доход не превышает 3,3 тыс. рублей в месяц

ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии выдадут в мае 6,5 тыс. продуктовых наборов малообеспеченным жителям старше 65 лет, сообщается в воскресенье на сайте главы и правительства республики.

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"В наборы входят продукты первой необходимости. За первый день 240 жителей Удмуртии старше 65 лет уже получили продуктовую помощь. Всего в Удмуртской Республике будет доставлено больше 6 500 таких наборов. Списки граждан, которые получат поддержку, сформированы администрациями муниципальных образований республики", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все наборы планируется доставить в течение мая. Штабы работают в каждом городе и районе Удмуртии, волонтеры акций "Поддержка" и "Мы вместе" помогают в доставке. Передачу проводят с соблюдением всех мер безопасности, в перчатках и масках.

Как сообщал ранее ТАСС, власти региона приняли решение, что продуктовые наборы на детей в условиях распространения коронавируса будут получать все многодетные семьи, а также семьи с детьми-школьниками, чей доход не превышает 3,3 тыс. рублей в месяц на человека, семьи со школьниками с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных школ и школ-интернатов. Всего такие наборы получат более 100 тыс. детей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Удмуртии действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям можно добираться на работу, если деятельность организаций не запрещена, гулять с грудными детьми около дома, индивидуально заниматься спортом и скандинавской ходьбой на улице при соблюдении социальной дистанции, также можно совершать велопрогулки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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