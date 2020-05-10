В Шенкурском районе Архангельской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Режим ЧС ввели с воскресенья в Шенкурском районе Архангельской области из-за подтоплений территории и неблагоприятного прогноза развития ситуации после ледохода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Решением заседания оперативной группы КЧС в целях снижения негативных последствий на период прохождения ледохода и паводка режим ЧС введен в Шенкурском районе с 10 мая", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время водой перелита автомобильная трасса М-8 "Холмогоры" (Москва - Архангельск). Грузовой транспорт и внедорожная техника преодолевают залитые участки. Для помощи легковым автомобилям задействованы автомобильные платформы. "Вода продолжает подниматься", - добавили в пресс-службе.