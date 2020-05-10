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Росморречфлот указал на неправомерное применение норм изоляции к членам экипажей судов

Ранее Роспотребнадзор дал разъяснения, согласно которым 14-суточная изоляция не распространяется на членов экипажей морских и речных судов, прибывающих в Россию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Росморречфлот даст главам регионов дополнительное указание на необходимость не применять нормы изоляции к членам экипажей судов. Это следует из пресс-релиза агентства по итогам заседания оперативного штаба Минтранса по поддержке российского флота в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор дал разъяснения, согласно которым 14-суточная изоляция всех лиц, прибывающих на территорию РФ, не распространяется на членов экипажей морских и речных судов. Тем не менее, российские судоходные компании сталкиваются со сложностями при планировании и осуществлении смены членов экипажей судов, являющихся гражданами РФ, в морских портах Приморского, Хабаровского, Краснодарского краев, Мурманской области и Санкт-Петербурга.

"…в указанных субъектах выдвигаются избыточные требования по помещению прибывших и сменяющихся членов экипажей на 14-дневный карантин, что ведет к нарушению трудовых прав моряков, необоснованным простоям судов, которые в ряде случаев недопустимы в связи с непрерывностью технологических циклов и программ отгрузок, в частности, российской нефти на экспорт, потенциальному росту уровня аварийности из-за несоблюдения режима труда и отдыха моряков", - говорится в сообщении Росморречфлота.

Агентство планирует "указать главам субъектов РФ на необходимость соблюдения упомянутых решений о неприменении норм об изоляции к членам экипажей судов" и "разработать и принять на уровне правительства РФ федеральный акт, устанавливающий единый свод правил при следовании моряков на судно и с судна при замене с учетом вышеупомянутого регламента", а до принятия такого акта разработать и опубликовать прозрачные алгоритмы взаимодействия между участниками процесса смены экипажей.

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