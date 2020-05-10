В Республике Коми подтопило 31 дом

ТАСС, 10 мая. В Республике Коми в воскресенье подтопленными остаются 31 дом и 100 придворовых территорий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

"По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в которых проживают 54 человека, в том числе 10 детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей, из них в двух пунктах временного размещения находятся 19 человек, в том числе 4 детей, у родственников 23 человека, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

В городе Ухта подтоплен 21 дом, в пункт временного размещения отселены 17 человек, из них 4 ребенка. Роста уровня воды не прогнозируется. В селе Усть-Ухта подтоплены 25 придомовых территорий, 10 жилых домов, в которых проживает 11 человек, в том числе 2 детей. От отселения жители отказались. В селе Летка ситуация стабилизировалась, вода уходит с подтопленных территорий.

В регионе размыты два участка грунтовых автодорог в Усть-Куломском и Ухтинском районах. В результате нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами. Ведутся восстановительные работы. Уровни воды на притоках Вычегды продолжают расти. В Усть-Куломском и Корткеросском районах осуществляется подворовой обход и информирование населения.