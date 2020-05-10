Уровень воды в Верхней Волге превысил критические отметки в Ярославле и Рыбинске

ТАСС, 10 мая. Уровень паводковых вод превысил критические отметки в Ярославле и Рыбинске из-за продолжительных дождей. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

"В связи с продолжительным выпадением обильных осадков в бассейне Верхней Волги началось развитие дождевого паводка, что привело к увеличению притока воды к Верхневолжским и Горьковскому водохранилищам. Уровень воды на Горьковском водохранилище - г. Рыбинск за 24 часа (относительно срока 8:00 09 мая ) поднялся на 34 см и превысил отметку на 31 сантиметра. Уровень воды на Горьковском водохранилище - г. Ярославль 10 мая на 49 см, превышена отметка на 16 см", - говорится в сообщении.

Затоплены нижний ярус Волжской набережной и эстакада пригородного речного причала в Рыбинске. Возможно частичное затопление объектов, расположенных в пониженных частях поймы, уточнили в ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе правительства Ярославской области отметили, что неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдается в Горьковском водохранилище и малых реках Рыбинска, Ярославля, а также Тутаевского, Ярославского, Некрасовского и Рыбинского районов. В связи с этим на Рыбинском водохранилище начали сбрасывать воду. Сбросы осуществляются по притоку и, по данным РуСГидро, составляют 4 829 м3/сек. В ближайшее время Иваньковское водохранилище также приступит к уменьшению притока.