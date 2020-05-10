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Пандемия коронавируса нового типа

Семь врачей в Кировской области заразились коронавирусом

В пресс-службе правительства региона сообщили, что все они в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 10 мая. Заражение коронавирусом подтвердили у семи врачей в Кировской области, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы правительства региона Светлана Удельная.

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"Коронавирусом заражены 7 врачей, это цифра по области. Они все получают лечение, насколько знаю, все они в удовлетворительном состоянии", - сообщила Удельная.

По данным Министерства здравоохранения Кировской области, общее количество заражений COVID-19 в регионе составляет 854 случая, умерли 5 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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