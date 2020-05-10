"СпасРезерв": проблема аннулирования цифровых пропусков у московских волонтеров решена

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Проблема аннулирования части цифровых пропусков для передвижения по Москве у волонтеров решена. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Instagram-аккаунте общественного поисково-спасательное формирование "СпасРезерв".

Ранее СМИ сообщили, что добровольцам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Москвы и Московской области аннулировали пропуска.

"Сердечно благодарим правительство Москвы, мэра столицы Сергея Собянина и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы за оперативное решение проблемы аннулирования части пропусков у членов отряда, заступающих на дежурства. Не ожидали. Очень тронуты. Такая мощная и молниеносная поддержка вдохновляет", - говорится в тексте сообщения.

Как пояснили ТАСС в департаменте информационных технологий (ДИТ) столицы, цифровые пропуска некоторых граждан, оформленные на АНО "Центр поиска пропавших людей", были аннулированы, поскольку их трудоустройство в данной организации не было подтверждено по данным Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России. "ДИТ Москвы совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы находятся на связи с руководством АНО "Центр поиска пропавших людей", которое уже сформировало и предоставило данные по своим работникам, которым необходимо выдать пропуск. Если корректность поданных данных будет подтверждена, то с 08:00 мск 11 мая данные сотрудники смогут самостоятельно оформить "цифровой пропуск для работающего" на сайте nedoma.mos.ru", - сказали в пресс-службе.

О пропусках

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После оформления цифрового пропуска необходимо проверить, действителен ли он. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, после того проверки пропуска следует проверить номер своего автомобиля в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф.