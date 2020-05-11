В Швейцарии открываются школы и рестораны

Послабления повсеместно будут сопровождаться мероприятиями по снижению риска передачи инфекции. В школьных классах требуется соблюдать дистанцию в два метра между учителем и учениками. В Женеве и Невшателе школьники в течение первых двух недель будут заниматься в две смены - по полкласса в каждой. В кантонах Во и Юра занятия в таком составе будут проходить через день. Число учащихся поначалу ограничили также в кантонах Фрибур и Вале.

Особое внимание власти уделили ресторанам, барам и кафе, предписав им расставить столики на расстоянии не ближе двух метров друг от друга или изолировать их иным способом. За столиком должно быть не более четырех человек, если только речь не идет о родителях с детьми. Кроме того, больше не будет стоячих мест. Администраторы ресторанов могут попросить клиентов сообщить свое имя, адрес, телефон и электронную почту, чтобы в случае последующего заражения работников заведения коронавирусом иметь больше шансов для выявления источника инфекции. Однако дело это сугубо добровольное, и клиенты могут отказаться себя назвать.

Для магазинов одежды не предусмотрено каких-либо специфических требований, помимо общеизвестных, а вот в обувных магазинах носки для примерки должны теперь в обязательном порядке быть одноразовыми. Что касается библиотек, то они открылись без доступа в читальные залы. На спортивных площадках разрешено заниматься только видами спорта с числом участников не более пяти и при соблюдении дистанции в два метра.

Контроль на границах Швейцарии, включая запрет на въезд для всех иностранцев, за исключением тех, кто имеет вид на жительство или прибыл по работе и срочным гуманитарным мотивам, остается в целом в силе. Вместе с тем с 11 мая введены некоторые послабления для граждан стран Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Возобновлено рассмотрение поступивших от них заявок на получение рабочего вида на жительство, если такие просьбы были поданы до 25 марта. Кроме того, снят запрет на въезд в страну членов семей швейцарских граждан и граждан ЕС и ЕАСТ.

Смягчение ограничений в Швейцарии стало возможным вследствие улучшившейся эпидемиологической ситуации. Если в конце марта - начале апреля число заразившихся коронавирусом ежедневно увеличивалось на 1 тыс. человек и более, то с 26 апреля оно ни разу не превышало 200 в день, а с 3 мая - 100. За сутки с 9 на 10 мая было выявлено 55 инфицированных, а общее число заразившихся с 25 февраля достигло 30 305. Снижается и смертность, хотя этот процесс идет неравномерно. По состоянию на 10 мая было зарегистрировано 1 538 летальных исходов.

Ослабления карантинных мер настойчиво добиваются деловые круги и правые партии, входящие в четырехпартийное коалиционное правительство страны. Согласно опубликованным 10 мая данным Национального банка Швейцарии, сейчас экономика работает на 70-80% от нормального уровня. Подобного спада не было со времен нефтяного кризиса 70-х годов прошлого века. По оценкам экспертов, экономические потери страны из-за ограничительных мер составляют от $11 млрд до $17 млрд в месяц. В апреле уровень безработицы вырос с 2,9 до 3,3%. Работы не имеют 153 423 человека. Такой безработицы не было с 2017 года.

Поэтапное смягчение

В Швейцарии 27 апреля стартовал первый этап смягчения ограничений, введенных в марте из-за пандемии. Открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции. После стартовавшего 11 мая второго этапа 8 июня наступит третий: возобновятся занятия в профессионально-технических училищах и вузах, откроются театры, кинотеатры и зоопарки, можно будет посещать бассейны. Однако если на втором этапе эпидемиологическая ситуация серьезно ухудшится, планы могут быть пересмотрены, предупредило правительство.

Между тем ученые прогнозируют вторую волну пандемии в Швейцарии. Согласно опубликованным в конце апреля расчетам специалистов Федеральной политехнической школы Лозанны и Университета Джонса Хопкинса, к октябрю в стране могут заболеть от 5 млн до 6 млн человек, а число летальных исходов составит от 15 тыс. до 21 тыс. Эксперты сделали эти выводы на основе математического моделирования распространения коронавируса. Они исходят из того, что значительная часть швейцарцев все еще не имеет иммунитета к патогену. Ученые в связи с этим рекомендовали оставить в силе требование соблюдения между людьми в общественных местах дистанции в два метра.

Действующий сейчас режим чрезвычайной ситуации включает запрет собираться вне дома группами более пяти человек. Следует соблюдать дистанцию не менее двух метров. Гражданам старше 65 лет и страдающим заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Вместе с тем полный карантин в Швейцарии власти не вводили.