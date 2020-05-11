В Приморье за сутки зафиксировали более 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 11 мая. Медики в Приморском крае зарегистрировали за сутки более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 900, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек - заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким - более 5%", - приводятся в сообщении слова главы Приморья Олега Кожемяко.

Всего в крае заразились 907 человек. Уточняется, что 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13. Для инфицированных развернуто более 1,1 тыс. коек.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заразившихся ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Действует масочный режим.