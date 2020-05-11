{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье за сутки зафиксировали более 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе действует масочный режим

ТАСС, 11 мая. Медики в Приморском крае зарегистрировали за сутки более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 900, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек - заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким - более 5%", - приводятся в сообщении слова главы Приморья Олега Кожемяко.

Всего в крае заразились 907 человек. Уточняется, что 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13. Для инфицированных развернуто более 1,1 тыс. коек.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заразившихся ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Действует масочный режим.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МЧС продезинфицировало более 986 лечебных и свыше 734 образовательных учреждений
Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 2879 объектах социального обслуживания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС