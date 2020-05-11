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Пандемия коронавируса нового типа

В Казахстане отменили тестирование на коронавирус для авиапассажиров

Рейсы выполняются при повышенных мерах санитарной безопасности

НУР-СУЛТАН, 11 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана с 11 мая отменили требование об обязательном прохождении теста на коронавирус для потенциальных авиапассажиров. Об этом сообщило в понедельник агентство "Казинформ".

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Ранее правительство в связи с введением режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса приостановило практически все пассажирские авиаперевозки по внутренним и международным маршрутам. В мае казахстанские компании возобновили полеты между несколькими крупными городами страны. Рейсы выполняются при повышенных мерах санитарной безопасности. Также всем без исключения пассажирам необходимо было получить справку о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, действующую семь дней с даты выдачи.

"Следует отметить, что в период с 1 по 10 мая 2020 года по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией", - цитирует агентство главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

По его словам, в связи с этим с 11 мая исключено требование об обязательном прохождении ПЦР-теста для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа.

Однако он отметил, что санитарно-карантинные требования - социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие - остаются в силе. Байгабулов уточнил, что люди "с повышенной температурой или с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание) не будут допущены в здание аэропорта и, следовательно, на борт воздушного судна". "Указанные авиапассажиры будут изолированы", - пояснил Байгабулов.

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