Эксперты: регионы готовы к развитию внутреннего туризма после снятия режима самоизоляции

ТАСС, 11 мая. Регионы России, не являющиеся традиционно центрами притяжения для большого числа туристов, начали активно работать над их привлечением и разрабатывать новые маршруты и программы, которые планируют реализовать после снятия режима самоизоляции. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что теперь у территорий появится больше возможностей предложить свои культурные и природные достопримечательности, сдерживающими факторами могут оказаться снижение покупательной способности населения и недостаточная транспортная доступность.

7 мая президент России Владимир Путин заявил, что все государства, в том числе и Россия, готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений, однако сейчас, по его словам, трудно предположить, как будет проходить этот процесс, и когда страны будут готовы принять иностранных туристов, поэтому потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.

"В последнее время произошли большие технологические подвижки, например, появились те же самые кемпинги, которые позволяют достаточно комфортно находиться в природной среде, в том числе труднодоступной, и есть основания говорить, что такой турпродукт будет пользоваться большим спросом. Такие интересные места есть во всех регионах. Здесь все будет зависеть уже от логистики - насколько доступны будут с точки зрения транспорта, расходов и от того, насколько качественный сервис смогут предложить", - сказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, отметив, что пандемия стимулировала интерес к здоровому образу жизни.

Над повышением транспортной доступности, которая должна помочь привлечь туристов, уже задумались в Мордовии, где хотят построить новую дорогу, которая соединит Санаксарский монастырь и Дивеевский в Нижегородской области, сократив тем самым путь до земель Серафима Саровского со 160 до 50 км. Также в республике планируют создать туристический кластер "Саранск-Темников-Санаксарь".

В целом региональные власти и представители туристической отрасли, опрошенные ТАСС, настроены оптимистично, но есть и те, кто опасается, что внутренний рынок едва ли сможет активизироваться к осени. "Чтобы достичь докризисного уровня развития нужно очень постараться, покупательная способность людей упала. Прогнозы для туризма очень неутешительные", - считает исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства Ирина Максимова.

Охота и рыбалка

Астраханская область, известная своими лотосовыми полями, соленым озером Баскунчак, заповедниками и местами для рыбалки, рассчитывает на просветительский туризм и на то, что любителей посидеть с удочкой на реке станет еще больше. "Вряд ли сейчас "большой турист" поедет заграницу, да и другие страны, скорее всего, будут менее открыты для посещений, поэтому после снятия ограничений мы все-таки ждем гостей. Базы отдыха готовятся к приему рыбаков, а фирмы разрабатывают программы для экскурсий", - сообщили агентству в информационно-туристском центре региона.

На рыбалку и охоту после окончания пандемии можно будет отправиться и в Республику Саха (Якутия) - в ее арктических и северных районах водятся сибирский осетр, горбуша, пелядь, омуль, щука, якутский снежный баран, восточносибирский лось и бурый медведь. Перспективным направлением, по мнению местных властей, может быть объект культурного наследия ЮНЕСКО - Национальный парк "Ленские столбы", а также круизы по Лене и сплавы по рекам Синяя, Буотама, Амга, где вдоль берегов расположены живописные древние скалы. Может привлечь туристов в регион и возможность уехать в тайгу, забраться на священные горы, а также погрузиться в якутские быт и традиции, - все эти направления уже вошли в утвержденную концепцию развития туризма на ближайшие четыре года, где особое внимание уделено развитию внутреннего туризма.

Путешествия по России будут востребованы у жителей страны, по крайней мере, до конца 2020 года, уверены власти Ингушетии. "Мы будем развивать три направления туризма: событийный, экологический и оздоровительный, это те направления, для развития которых у нас имеются все предпосылки. Разрабатывается совместный план мероприятий в том числе по созданию кемпингов и зон отдыха для туристов на наиболее популярных территориях. План проекта предполагает освоение, создание и обустройство экотроп, оснащение их необходимой навигацией и расположение мобильных кемпингов на Столовой горе", - поделился с ТАСС председатель республиканского комитета по туризму Беслан Мизиев.

Межрегиональные маршруты и событийный туризм

Ряд регионов - Удмуртия, Саратовская, Новосибирская, Свердловская области, Пермский, Красноярский края и другие, начали сотрудничать с туроператорами и разрабатывать совместно предложения. В Удмуртии, например, готовы работать в режиме "сборных туров", которые позволяют за короткий срок посетить все основные достопримечательности. Уже летом будет запущен маршрут "Культурный код Поволжья", который объединяет Татарстан, Удмуртию и Башкирию, а проект "Узоры городов России" познакомит с ремесленной историей Удмуртии и Кировской области.

В Саратовской области, по словам главы регионального комитета по туризму Виктории Бородянской, после снятия ограничений станет возможным отправиться в "Волжский вояж" и провести два дня на острове Сазанке, сплавиться на байдарках, съездить в усадьбу композитора Николая Бахметьева. Что касается круизов по Волге, то планируется расширить направления в сторону Саратова и Ростова-на-Дону. Совместно с Самарской и Волгоградской областями будут созданы маршруты для детей и доработан проект, в рамках которого гости посетят объекты и достопримечательности в традиционных местах проживания немцев Поволжья.

В Свердловской области фонд поддержки предпринимательства, Уральская ассоциация туризма и региональное министерство инвестиций и развития предложили турфирмам, продававшим ранее преимущественно путевки за рубеж, переориентироваться на внутренний рынок, выстроить работу с музеями, развивать промышленный туризм. Усилили работу с туроператорами и в Пермском крае, здесь разработано почти 400 туров, среди них новый круизный маршрут из Перми в Осу и обратно. Руководитель агентства по туризму региона Юлия Ветошкина рассказала ТАСС, что в Пермском крае планируют сосредоточиться также на развитии экологического, событийного, делового, гастрономического туризма.

Для привлечения как можно большего числа гостей после снятия ограничений регионы планируют и массовые событийные мероприятия. Так, музей-заповедник под открытым небом "Херсонес Таврический" в Севастополе готовится к проведению фестиваля с участием реконструкторов, посвященного Дню крещения Руси. Крупное событие ожидается и в Ингушетии - фотофестиваль к 250-летию объединения региона с Россией.

"Золотое кольцо Сибири" и гастротур в Приморье

Гастрономические экскурсии ждут туристов в Приморском крае, где можно не только дегустировать блюда разных кухонь, но и научиться их готовить.

В Новосибирской области, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического и медицинского туризма - в регионе разработано более 20 экологических маршрутов.

В июле в регионе станет доступен маршрут "Золотое кольцо Сибири": путешествие туриста начнется в Новосибирске с посещения городских достопримечательностей и продолжится в месте возникновения родника "Святой источник" и в музейно-туристическом комплексе "Сузун-завод. Монетный двор", где в XVIII-XIX веках чеканились особые медные монеты, которыми пользовались только в Сибири. Кроме этого, в маршрут включены туристические объекты Алтая, горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области, омский заповедник "Птичья гавань", озеро Байкал и другие.

В Красноярском крае предлагают паломничество в Енисейск и экстремальные поездки в горы на Плато Путорана на полуострове Таймыр.

Опасения и помощь

При этом в последнее время из-за отсутствия посетителей ряду туристических объектов приходится нелегко. Так, власти Ростовской области признали пострадавшим от пандемии коронавируса популярный у туристов и местных жителей южный парк птиц "Малинки", где обитают попугаи, совы, цапли, орлы, лебеди, страусы, фламинго. Ежемесячно на их содержание тратят 800 тыс. рублей, но сейчас, когда парк закрыт и не может зарабатывать, хозяева беспокоятся, что вскоре им нечем будет кормить животных, поэтому обратились за помощью не только к администрации, но и постоянным посетителям, предложив им купить билет с открытой датой.

"Любая помощь для нас сейчас будет существенной. Нас знают, к нам едут со всех уголков региона, парк за эти несколько лет стал местом притяжения. Это вселяет уверенность, что мы сможем все преодолеть", - говорит представитель "Малинок" Анжела Потанина.

Закрыто для посещения и одно из самых популярных мест в Республике Карелия - горный парк "Рускеала". По словам его владельца Александра Артемьева, простой в несколько месяцев скажется на итоговом количестве посещений в 2020 году. Но как только парк откроют, посетителей ждут новые смотровые площадки, музей истории горного дела, а в августе уже в третий раз пройдет музыкальный фестиваль на открытом воздухе Ruskeala Symphony, модифицируется и программа с музыкой на воде "Рояль в каньоне": в сентябре, если пандемия не вмешается в планы, на воду спустят электрический орган.