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Более 30 российских артистов объединились для акции поддержки "Мы работаем для вас"

Инициаторы акции, автором песни "Мы этот мир", стал Олег Шаумаров

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Музыкальная акция поддержки сотрудников оперативных служб в условиях пандемии "Мы работаем для вас" объединила более 30 артистов. Об этом сообщили в понедельник организаторы акции.

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"Российские артисты и деятели культуры представляют музыкальную акцию поддержки "Мы работаем для вас". Так мы поддержим тех, кто продолжает работать, чтобы мы берегли здоровье наших родителей и наших детей. Среди артистов, принявших участие в проекте, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и многие другие ", - сообщили организаторы.

Инициаторы акции, автором песни "Мы этот мир", написанной специально для акции, стал Олег Шаумаров, известный по работам с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими. Соавтором текста выступил основатель проекта #superСТИХИ, поэт и рэп-исполнитель ST Александр Степанов.

"Акция поддержки "Мы работаем для вас" установила рекорд России по наибольшему количеству артистов, принявших участие в исполнении музыкальной композиции, находясь на самоизоляции", - говорится в пресс-релизе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
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