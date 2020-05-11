Путин поручил главам регионов принять новые меры по укреплению систем здравоохранения

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главы регионов России должны принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов региональных систем здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания президента России Владимира Путина с руководителями регионов.

Совещание по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции прошло 28 апреля.

"Принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Также главы регионов должны обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях коронавирусной инфекции и принять меры по обеспечению доступности для населения медицинской помощи, в первую очередь при острых и хронических заболеваниях. Руководители регионов должны доложить о принятых мерах до 15 мая, а в дальнейшем докладывать о ситуации ежемесячно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.