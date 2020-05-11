Вьетнамский парламент передал России антибактериальные маски для борьбы с коронавирусом

ХАНОЙ, 11 мая. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Вьетнама передало РФ партию медицинских антибактериальных масок для борьбы с коронавирусом. Церемония передачи гуманитарной помощи прошла в понедельник в Ханое с участием главы канцелярии (руководителя администрации) Национального собрания Нгуен Хань Фука и посла России во Вьетнаме Константина Внукова.

Вьетнамские парламентарии направили российским коллегам 100 тыс. масок. Этим гуманитарным даром Вьетнам, как отметил глава канцелярии Нацсобрания, стремится поддержать усилия РФ по борьбе с коронавирусом. "Руководство и народ Вьетнама желают России скорейшей победы над пандемией коронавирусной инфекции", - подчеркнул Нгуен Хань Фук.

Посол России, дав высокую оценку своевременной и высокоэффективной работе правительства Вьетнама по предотвращению распространения опасной инфекции, выразил благодарность вьетнамским парламентариям и всему вьетнамскому народу за оказанную поддержку. Дипломат подчеркнул, что сегодняшняя церемония передачи гуманитарной помощи - это "еще одно яркое проявление традиционно дружественных партнерских отношений между двумя государствами".

За последние недели российская сторона уже неоднократно получала в качестве безвозмездной помощи от Вьетнама антибактериальные маски, обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие санитарно-гигиенические изделия, которые необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Также Вьетнам заявил, что в ближайшие три месяца предоставит России 1,5 тыс. современных аппаратов для искусственной вентиляции легких собственного производства.