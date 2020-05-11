В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом на совещании республиканского штаба сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

"То, что касается режима деизоляции, скажем так, проект "Дорога 02", наших коллег - Минцифру поблагодарим. Завтра в 00 часов он должен быть закрыт, потому что он не нужен - мы разрешаем свободное передвижение. Второе: все нормы, которые ограничивали возможность выхода наших граждан в магазин на 150 м, выгул собак и так далее - они тоже аннулируются, и мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение. Точно так же мы разрешаем свободное передвижение в парках, скверах, на детских игровых площадках при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий", - сказал он.

При этом жителям старше 65 лет запрещено находится на улице с 18:00 до 06:00, школьникам - с 20:00 до 14:00.

"Мы масочный режим установили и требуем его соблюдения. В Уфе довольно высокий процент соблюдения, нам надо провести работу разъяснительную и помощь главам оказать, потому что в районах плохо соблюдают масочный режим. Главы муниципалитетов должны отработать, все опергруппы должны работать, сотрудники полиции должны работать, но их режим - [реагирование]на вызывающее поведение и на то, чтобы люди соблюдали правила - масочный режим, режим социальной изоляции", - добавил глава региона.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.