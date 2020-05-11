{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

При этом жители должны будут соблюдать масочный режим

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом на совещании республиканского штаба сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"То, что касается режима деизоляции, скажем так, проект "Дорога 02", наших коллег - Минцифру поблагодарим. Завтра в 00 часов он должен быть закрыт, потому что он не нужен - мы разрешаем свободное передвижение. Второе: все нормы, которые ограничивали возможность выхода наших граждан в магазин на 150 м, выгул собак и так далее - они тоже аннулируются, и мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение. Точно так же мы разрешаем свободное передвижение в парках, скверах, на детских игровых площадках при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий", - сказал он.

При этом жителям старше 65 лет запрещено находится на улице с 18:00 до 06:00, школьникам - с 20:00 до 14:00.

"Мы масочный режим установили и требуем его соблюдения. В Уфе довольно высокий процент соблюдения, нам надо провести работу разъяснительную и помощь главам оказать, потому что в районах плохо соблюдают масочный режим. Главы муниципалитетов должны отработать, все опергруппы должны работать, сотрудники полиции должны работать, но их режим - [реагирование]на вызывающее поведение и на то, чтобы люди соблюдали правила - масочный режим, режим социальной изоляции", - добавил глава региона.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Адыгеи пока не могут полностью снять режим ограничений и самоизоляции
При этом, как отметил глава республики, в регионе постепенно начинают работу рынки, ярмарки, автомойки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС