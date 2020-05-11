Глава Кабардино-Балкарии продлил ограничительные меры из-за коронавируса до 15 мая

НАЛЬЧИК, 11 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков заявил о продлении ограничительных мер на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции до 15 мая. Об этом он сообщил в понедельник в Instagram .

Коков отметил, что существует три критерия для рассмотрения возможности к переходу на первый этап смягчения ограничительных мер: динамика роста заболевших, количество свободных коек, количество тестируемых.

"У нас была выбрана тактика увеличения количества тестируемых, по этому показателю мы попадаем под этот критерий, коечный фонд изначально был создан в два раза больше нормативного, что также позволяет нам говорить о снятии ограничительных мер, динамика роста - последние несколько дней наблюдается определенная стабильность. В случае сохранения данных показателей мы сможем говорить о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер, в связи с чем мною принято решение до 15 мая продлить ограничительные меры, в случае сохранения динамики роста заболевших мы примем решение о смягчении ограничительных мер", - сказал Коков.

Он призвал жителей Республики сохранять режим самоизоляции и четко соблюдать введенный масочный режим. "Тем гражданам, чье положение не позволяет сегодня себя обеспечить средствами защиты нами также приняты решения по предоставлению масок в общественном транспорте, торговых точках, торговых павильонах бесплатно", - добавил он.

Насколько быстро мы сможем снять ограничительные меры, зависит от нас с вами, поэтому давайте соблюдать все меры предосторожности: бережнее относится друг к другу, к родным и близким, минимизировать на данном этапе все контакты, ограничить круг общения, призвал Коков. Глава региона заверил, что в КБР продолжаться акции по поддержке нуждающихся, а для скорейшего перехода к выплатам, о которых сообщил президент России Владимир Путин в понедельник, будет проведена соответствующая оперативная работа.

"Мы продолжим поддержку малоимущих и малообеспеченных граждан. Как вы сегодня в обращении слышали, президентом приняты беспрецедентные решения по поддержке граждан, соответственно, мы очень быстро примем все нормативно-правовые акты, чтобы эти средства очень быстро дошли до вас. То, что касается поддержки работников здравоохранения, также на республиканском уровне мною внесены изменения в предыдущий указ по поддержке тех медработников, которые непосредственно сегодня выполняют работу в госпиталях", - резюмировал Коков.

О положении в КБР

По данным Минздрава КБР, в столице региона работают два госпиталя: в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ сейчас находятся 97 пациента (рассчитан на 130 коек), в госпиталь № 2 - ГКБ № 1 находятся 193 больных (230 коек). В понедельник первых больных принял третий госпиталь, который развернут на базе ЦРБ города Прохладного и Прохладненского района, рассчитанный на 160 коек.

В Кабардино-Балкарии в понедельник стало известно о смерти еще одного заразившегося коронавирусом пациента. Четвертой жертвой пандемии в регионе стал 83-летний мужчина, у которого врачи констатировали 60% поражение легких и сопутствующие заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 11 мая, зарегистрировано 1 325 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 80 за сутки), выздоровели за сутки 24 пациента, тестирование прошли 22 тыс. 597 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 050 человек, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 14 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ.